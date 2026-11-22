Одиночные пчёлы Anthophora squammulosa, живущие в Никарагуа, выбрали необычное место для жизни — верхние склоны действующего вулкана Масая. В статье, опубликованной в The Pan-Pacific Entomologist, говорится о постоянной популяции в 1–2 тыс. особей.

Жить на вулкане непросто: температура поднимается до 42°C, а вулкан извергает лаву и дым. Тем не менее, пчёлы научились строить гнёзда в вулканическом шлаке. Для питания и прокорма своих личинок насекомые используют пыльцу и нектар растения Melanthera nivea, которое принадлежит к семейству астровых и устойчиво к местным кислотным дождям.

Авторы исследования считают, что для A. squammulosa жизнь на вулкане может быть даже безопаснее, чем в обычных условиях: здесь отсутствуют хищники и паразиты, а из-за нехватки растительности на вулканических склонах пчелиные гнёзда не разрушаются прорастающими корнями.





