Вирус огуречной мозаики поражает не только огурцы, но и помидоры, петрушку, салат — всего более 700 видов растений.

Поражённые растения плохо растут, у них ухудшается состояние листьев, они производят меньше семян и так далее. Однако, как сообщают авторы статьи в PLoS Pathogens, если шмели займутся опылением больных томатов, то такие растения смогут дать столько же семян, сколько и здоровые.

Более того, вирус привлекает шмелей к заражённым томатам, делая их запах более привлекательным для насекомых. Таким образом, вирус поддерживает те растения, которые не обладают системами противовирусной защиты, помогая им размножаться и обеспечивая себя достаточным числом потенциальных хозяев из поколения в поколение.





