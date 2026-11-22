Исследователи из Государственного университета Нью-Йорка в Онеонте обнаружили интересную закономерность: продолжительность зевка зависит от размера мозга.

В ходе исследования авторы сравнили зевание 29 видов млекопитающих, включая мышей, кошек, черепах, лис, слонов, людей и моржей. Выяснилось, что чем больше нейронов у животного в коре полушарий, тем дольше длится зевок.

Например, приматы зевают дольше, чем другие животные, в то время как мыши тратят всего 1,5 секунды на зевок. Чемпионами по длительности зевания оказались африканские слоны и люди, которые имеют примерно одинаковое количество нервных клеток в коре. Мы и слоны тратим на зевание около 6 секунд, как указано в статье в Biology Letters.

Считается, что зевота помогает охлаждать мозг и стимулировать его кровообращение, и новые данные подтверждают эту теорию.





