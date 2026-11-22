В тартуском районе Ропка разгуливает медведь, и полиция просит людей держаться подальше от этого района.

В воскресенье в Тарту на берегу реки Эмайыги, на участке между улицей Каупмехе и Ропка теэ, был замечен медведь. В настоящее время полицейские устанавливают его точное местонахождение.

"По последним данным, медведь движется в сторону Ихасте. Для разрешения ситуации полиция сотрудничает с Департаментом окружающей среды и местными охотниками, чтобы точно определить местонахождение животного. Сообщение о медведе поступило в полицию через Центр тревоги", — сообщили в полиции.

Полиция просит людей быть внимательными при передвижении по этому району и держаться от медведя как можно дальше. К животному нельзя приближаться, фотографировать или снимать его на видео, а также перекрывать ему путь. Домашних животных также следует держать подальше от этого района и, по возможности, выбирать другой маршрут для передвижения.

"Если вы заметите медведя или увидите, что животное движется вблизи людей, жилых домов или дорог с интенсивным движением, немедленно сообщите об этом по номеру экстренной помощи 112", — заявили в полиции.

Полиция будет сообщать о развитии ситуации по мере необходимости.