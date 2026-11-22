У этих пород хорошо развита природная чуткость, благодаря которой они прекрасно понимают состояние своего владельца.

Существуют породы собак, которые отличаются исключительной привязанностью к своему хозяину и прекрасно осознают его настроение.

Эти собаки способны утешить и помочь человеку справиться со стрессом, отмечают эксперты.

1. Стаффордширский бультерьер

Эти воспитанные домашние питомцы могут оказать своему хозяину эмоциональную поддержку. Они обладают высоким уровнем чувствительности и являются умными, преданными друзьями.

При правильном воспитании у стаффордширского бультерьера будет особенное отношение к детям. С таким питомцем хозяин никогда не почувствует одиночества, но перед тем как завести собаку этой породы, стоит ознакомиться с её характеристиками.

2. Ньюфаундленд

На протяжении веков эти крупные собаки являются верными друзьями человека. Несмотря на свой грозный вид, они способны приносить радость.

Ньюфаундленды также становятся отличными спасателями. Эти животные наделены терпеливым и спокойным характером, что делает их прекрасными компаньонами в длительных поездках.

3. Мальтийская болонка

Хотя это небольшие собаки, они прекрасно оказывают эмоциональную поддержку своему хозяину. Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, такие собаки станут отличными компаньонами.

Компактный размер позволяет содержать их даже на небольшой территории. Болонки не требуют особого ухода, хотя о нём не следует забывать. Внешний вид питомца может многое рассказать о его хозяине.

4. Лабрадор

Эти весёлые и озорные питомцы отличаются дружелюбием и верностью. Лабрадоры всегда готовы прийти на помощь и оказывают эмоциональную поддержку как детям, так и взрослым.

Для людей с ограниченными возможностями они могут выступать в роли поводырей. Если хозяину нужно снять стресс, его домашний питомец поможет в этом.

5. Золотистый ретривер

Эти популярные собаки отличаются дружелюбием и умом. Они умеют дружить и становятся полноценными членами семьи, оказывая терапевтический эффект на людей.

Если человек находится в плохом настроении, достаточно погладить золотистого ретривера, чтобы улучшить своё эмоциональное состояние.

Любители домашних животных могут быть уверены, что эти породы часто выбирают для создания гармонии в семье. Собаки этой породы делают дом более счастливым местом для всех его обитателей.