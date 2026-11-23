Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы с интересом смотрят телевизор, особенно передачи о животных.

Разберемся, почему кошки проявляют интерес к телевизору и понимают ли они, что происходит на экране.

Что кошки видят на экране телевизора

Исследования показывают, что кошки способны не только воспринимать изображения на экране, но и различать реальных людей и животных от мультяшных персонажей.

Однако их внимание привлекает не столько сюжет передачи, сколько движение объектов на экране.

Чем более динамичным является сюжет, тем интереснее программа для кошек. Поэтому они с любопытством смотрят не только передачи о животных, но и спортивные программы, такие как футбол.