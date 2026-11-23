Исследователи из Университета Отаго и Рурского университета обнаружили, что голуби способны различать настоящие слова языка от бессмысленных последовательностей букв.

В ходе эксперимента птицам показывали на экране либо слово из четырёх букв (например, «BODY»), либо случайно составленные буквы (например, «ODYB»). Голуби должны были ткнуть клювом в одно из этих изображений, демонстрируя, что они узнали нужное слово. Птицы были обучены различать от 26 до 58 слов и несколько тысяч бессмысленных буквосочетаний.

Интересно, что когда голубям показывали слова, которые они ранее не видели, они всё равно могли распознать их как слова. Вероятность правильного ответа не была стопроцентной, но это были не случайные попадания. Это говорит о том, что птицы не просто запоминали словарный запас, но также анализировали его, что позволяло им распознавать новые слова, обладающие признаками уже изученных.

Подобные способности ранее демонстрировали бабуины, однако они относятся к млекопитающим и приматам, что делает их ближе к людям. Способности голубей и бабуинов удивляют, и остаётся надеяться, что зоопсихологи и нейробиологи вскоре смогут выяснить, что происходит в мозгах этих животных, когда они сравнивают человеческие слова и буквы.





