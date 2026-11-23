Лошади не могут говорить, как попугаи или вороны, но их можно научить использовать символы для общения.

Сесилия Мейделль из Норвежского ветеринарного института и её коллеги описывают в статье, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science, как они в течение двух недель обучали лошадей различать три картинки: одна означала «надеть попону», другая – «снять попону», а третья – «оставить всё, как есть».

Сначала за лошадей принимали решения их владельцы, которые помогали биологам в эксперименте. Однако вскоре животные сами поняли, какая связь существует между изображениями и тем, как их выводят на прогулку. Целью эксперимента было выяснить, смогут ли лошади самостоятельно сообщить людям, нужна ли им попона.

Лошади справились с задачей: когда на улице было холодно, ветрено и сыро, они указывали на символ, обозначающий «надеть попону». Если попона уже была на лошади, они выбирали символ «оставить всё, как есть». В солнечную погоду, если попона была на лошади, они указывали на «снять».

Авторы исследования утверждают, что животные выбирали тот или иной знак не случайно, осознавая последствия своего выбора и понимая, что их просьба будет выполнена.





