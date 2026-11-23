Сокол сапсан считается самым быстрым животным на Земле, развивая скорость до 300 км/ч при пикировании.

Если говорить о горизонтальном полёте, то первенство принадлежит чёрным стрижам, которые могут разгоняться до скорости 100 км/ч.

Однако, стоит отметить, что это первенство в горизонтальном полёте принадлежало стрижам в прошлом.

Мартин Викельски из Института орнитологии Общества Макса Планка и его коллеги в журнале Royal Society Open Science сообщают, что бразильские складчатогубы, летучие мыши, развивают скорость свыше 160 км/ч.

Авторы исследования утверждают, что это именно собственная скорость летучих мышей, без влияния попутного ветра или других внешних факторов. Самки бразильских складчатогубов, за полётом которых зоологи наблюдали с помощью специального датчика, весят 11–12 грамм, в то время как стрижи весят 35–56 грамм. Возможно, меньшая масса тела помогает рукокрылым достигать таких высоких скоростей.

Известно, что среди летающих существ быстрее всего летают те, чьи крылья длиннее и уже. Судя по форме крыла, у складчатогубов оно должно быть самым быстрым среди рукокрылых. Однако никто не ожидал, что эти летучие мыши обгонят не только своих сородичей, но и самых быстрых птиц.





