Уборка с пылесосом может стать настоящей проблемой для владельцев кошек.

Некоторые кошки приходят в ужас при виде пылесоса. Рассмотрим, почему это происходит и как можно помочь питомцу.

Причины страха кошек перед пылесосом

Первая и основная причина — это шум, который издает пылесос. Кошки не переносят резкие громкие звуки.

Вторая причина — негативные ассоциации. Даже если ваша кошка не очень пугливая, если ее когда-то напугали пылесосом, она будет бояться его впоследствии.

Кроме того, использование пылесоса может восприниматься питомцем как нарушение личных границ.

С точки зрения кошки, пылесос выглядит как огромный монстр, который преследует ее по квартире.

Как помочь кошке преодолеть страх

Отучить кошку бояться пылесоса сложно, но можно минимизировать проблему.

Одним из решений может стать приобретение робота-пылесоса. Эти устройства работают гораздо тише, и питомцу будет легче к ним адаптироваться.

Также можно временно отнести кошку в другую комнату во время уборки и предложить ей лакомство.

Важно: не включайте пылесос, когда кошка спит, и не направляйте его в ее сторону.