Даже если у собаки есть комфортное место для сна, она может игнорировать его и устраиваться недалеко от двери.
Владельцам домашних питомцев такое поведение может показаться странным.
Тем не менее, собаки руководствуются своей логикой, о которой не все люди догадываются.
Почему же собака может спать возле двери?
Надежный охранник
Если у собаки смелый характер и ярко выраженное чувство ответственности за свою "стаю", она будет стремиться охранять дом от любых угроз.
Находясь рядом с входом, питомец может лучше защитить членов семьи от потенциальных врагов.
Такое поведение характерно для собак, которые предназначены для охраны, а также для тех, кто долго жил в частном секторе.
Ожидание
Собака может спать возле двери и по другой причине: например, она скучает без своего владельца и старается быть ближе к выходу.
Таким образом, животное сможет первым поприветствовать человека, когда тот вернется.
Удобство
Эксперты считают, что в жаркую погоду собаки предпочитают отдыхать возле двери, так как там прохладнее.
Это особенно актуально для квартир без кондиционера.
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