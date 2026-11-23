Даже небольшие собаки могут использовать свои зубы для защиты или нападения.

По этой причине многие считают крупные и средние породы собак опасными.

Однако не все знают, что мощность укуса у разных пород собак различается. Обычно этот параметр измеряется в ньютонах.

В одном килограмм-силе содержится чуть менее 10 ньютонов (9,8).



Какие собаки обладают наиболее мощным укусом?

Доберман

Эти собаки выглядят аристократично и элегантно, но их часто используют для охраны. Сила укуса добермана может превышать 1500 ньютонов, что является серьезным показателем.

Поэтому доберманы требуют профессиональной дрессировки.

Ротвейлер

Эти собаки многим кажутся опасными и грозными, и это действительно так. Мощность укуса ротвейлера составляет не менее 1500 ньютонов.

Важно отметить, что без качественного воспитания ротвейлер может стать непредсказуемым питомцем.

Кавказская овчарка

Если сравнивать мощность укуса овчарки с другими породами, она выглядит скромнее - около 1300 ньютонов.

Тем не менее, из-за крупных размеров кавказская овчарка может представлять большую опасность, чем другие породы собак.

Похожие показатели мощности укуса имеют и представители бойцовских пород собак.