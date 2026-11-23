Даже небольшие собаки могут использовать свои зубы для защиты или нападения.
По этой причине многие считают крупные и средние породы собак опасными.
Однако не все знают, что мощность укуса у разных пород собак различается. Обычно этот параметр измеряется в ньютонах.
В одном килограмм-силе содержится чуть менее 10 ньютонов (9,8).
Какие собаки обладают наиболее мощным укусом?
Доберман
Эти собаки выглядят аристократично и элегантно, но их часто используют для охраны. Сила укуса добермана может превышать 1500 ньютонов, что является серьезным показателем.
Поэтому доберманы требуют профессиональной дрессировки.
Ротвейлер
Эти собаки многим кажутся опасными и грозными, и это действительно так. Мощность укуса ротвейлера составляет не менее 1500 ньютонов.
Важно отметить, что без качественного воспитания ротвейлер может стать непредсказуемым питомцем.
Кавказская овчарка
Если сравнивать мощность укуса овчарки с другими породами, она выглядит скромнее - около 1300 ньютонов.
Тем не менее, из-за крупных размеров кавказская овчарка может представлять большую опасность, чем другие породы собак.
Похожие показатели мощности укуса имеют и представители бойцовских пород собак.
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