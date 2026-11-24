Рацион кошки играет ключевую роль в её здоровье и долголетии, но не все владельцы это учитывают.

В этой статье мы расскажем о четырех распространенных ошибках, которые владельцы кошек часто совершают при кормлении своих питомцев.

Кормление со стола

Многие продукты, которые подходят человеку, могут быть вредны для кошек, предупреждают специалисты.

Кормление едой со стола может привести к расстройству пищеварения у вашего питомца.



Перекармливание

После стерилизации кошки часто начинают переедать и постоянно просят добавки. Не поддавайтесь на уговоры вашего питомца.

Несбалансированный рацион

Кормить кошку только мясом или только рыбой на протяжении длительного времени нельзя. Лучшим вариантом являются полнорационные корма суперпремиального качества.

Недостаток воды

Следите за тем, чтобы в миске с водой всегда было достаточно жидкости, особенно в жаркое время года. Включите в рацион вашего питомца влажный корм.