Мы знаем о том, как животные выражают отрицательные эмоции, но о проявлении положительных эмоций известно гораздо меньше.

Известно, что собаки виляют хвостом, а кошки мурлыкают. Но как обстоят дела с крысами? Эти грызуны часто становятся объектами экспериментов, и полезно понимать, как они реагируют на различные ситуации.

Когда крысам приятно, они издают особые звуки, которые можно сравнить со смехом. Рассмешить крысу довольно просто: достаточно пощекотать ей живот. Эти животные настолько наслаждаются этим процессом, что начинают бегать за рукой, которая их щекотала, подставляя ей своё брюхо.

В статье, опубликованной в PLoS ONE, зоологи из Университета Берна сообщают, что смеющиеся крысы не только радостно пищат, но и их уши опускаются и становятся розовыми. Эта реакция связана именно с положительными эмоциями.

Опущенные уши свидетельствуют о расслаблении животного, а розовый цвет, вероятно, появляется от «смеха». Экспериментаторы щекотали крыс, чтобы вызвать у них хорошее настроение. Интересно было бы узнать, могут ли крысы «улыбаться» — можно ли по их ушам отличить бурную радость от умеренно хорошего настроения.