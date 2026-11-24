У тюленей, как и у многих животных, на морде есть вибриссы — осязательные длинные жёсткие волоски.

Гоняясь за добычей, тюлень с помощью вибриссов ощущает изменения в токах воды, что позволяет ему чувствовать движения рыбы: как она двигает хвостом, как использует плавники, свернула ли она вправо или влево, поднялась вверх или вниз.

Однако одно дело — рыба, свободно плавающая в воде, и совсем другое, если она спряталась на дне, например, зарылась в песок. Тем не менее, тюлени умеют находить и такую спрятавшуюся добычу, даже в мутной воде, когда дно плохо видно. Как они это делают? С помощью тех же вибриссов.

В статье в The Journal of Experimental Biology зоологи из Института биологии в Ростоке сообщают, что тюлени чувствуют движения воды, проходящей через жабры рыб — ведь даже спрятавшимся рыбам нужно дышать. В экспериментах животные искали спрятанные в песке небольшие насосы, медленно прокачивающие воду, и оказалось, что даже с завязанными глазами тюлени находят источник движения воды с вероятностью 75%. Однако если им закрывали вибриссы, то найти спрятанную на дне «рыбу» им почти не удавалось — более того, в таком случае тюлени часто даже не пытались ничего искать.

Вполне возможно, что некоторые виды рыб, осознавая такую способность тюленей, научились задерживать дыхание, пережидая опасность на дне, однако действительно ли в природе существуют такие рыбы, пока неизвестно.





