В своей работе исследователи использовали базу данных FeederWatch, которая содержит множество наблюдений за птицами. Во время кормления часто возникают конфликты, в которых одни птицы побеждают, а другие проигрывают. Более мелкие виды, как правило, уступают более крупным, но каков будет результат конфликта, если столкнутся птицы одинакового размера?

Согласно одной из теорий, в таких случаях срабатывает принцип «камень-ножницы-бумага»: например, среди мексиканского чечевицы, пурпурного чечевичника и серого юнко (все они примерно одного размера) чечевица будет доминировать над чечевичником, чечевичник — над юнко, а юнко — над чечевицей.

Однако, как упоминается в препринте статьи на сайте bioRxiv, есть важный нюанс, касающийся дятлов: в своей «весовой категории» они превосходят всех остальных, независимо от того, кто является «камнем», «ножницами» или «бумагой». Вероятно, их успех объясняется тем, что голова дятла, адаптированная для долбления древесины, может выдерживать удары других клювов, поэтому они менее боятся вступать в драки по сравнению с другими птицами.