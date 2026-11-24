В недавней статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, исследователи из Сиднейского университета сообщают, что молоко дьяволов содержит антибактериальные пептиды, способные уничтожать даже устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.

Эти пептиды, известные как кателицидины, эффективны против MRSA — одного из самых опасных штаммов золотистого стафилококка, который не реагирует на множество антимикробных препаратов.

Детёныши сумчатых животных рождаются в состоянии, близком к недоношенности, с ещё не полностью развитой иммунной системой, и дезинфицирующее молоко помогает им защищаться от инфекций. Похожие пептиды также обнаружены в молоке некоторых валлаби и опоссумов, а также у человека, но у сумчатых обычно имеется несколько молочных кателицидинов, тогда как у человека — всего один. Возможно, в будущем, когда мы лучше изучим свойства таких антимикробных пептидов, удастся разработать новые, более эффективные противобактериальные препараты.





