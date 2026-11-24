Исследователи из Квинслендского университета, совместно с коллегами из природоохранного парка в Южной Африке, проводили эксперименты с африканскими слонами. Они обучали животных ходить по специальной поверхности, оснащённой датчиками, которые фиксировали распределение давления под ногами слонов.

Выяснилось, что, несмотря на плоскую форму стопы, давление распределяется неравномерно: наименьшее давление оказывается на пятку, а наибольшее — на пальцы, особенно на крайние боковые. Таким образом, слоны ходят не просто на цыпочках, а, можно сказать, «на боковых цыпочках». Похожие эксперименты проводились и с индийскими слонами, и результаты оказались аналогичными.

Известно, что у слонов, особенно тех, кто содержится в неволе, часто возникают проблемы с ногами. Это связано с их анатомическими особенностями, которые делают их чувствительными к типу поверхности, по которой они ходят. Чтобы животные оставались здоровыми как можно дольше, необходимо учитывать эти особенности их строения.