Однако это не означает, что решить эту проблему невозможно. Важно лишь найти правильный подход к вашему питомцу. Почему же собака тянет поводок во время прогулки?

Недостаток физической активности

Некоторые породы собак требуют значительных физических нагрузок, и 2-3 получасовые прогулки в день могут быть недостаточными. В результате собака стремится пройти как можно больше, что приводит к ускорению темпа.

Чтобы устранить эту проблему, стоит увеличить время прогулок с собакой. Возможно, вашему питомцу также нужны дополнительные физические нагрузки, учитывая его породу.

Эти моменты следует уточнить еще до того, как вы решите завести собаку.

Неудобная амуниция

Часто нежелательное поведение связано с неудобной амуницией. Например, собаке вряд ли понравится, когда поводок постоянно натянут. Это часто происходит при использовании рулеток.

Кроме того, если ошейник слишком тугой, это может восприниматься собакой как угроза, от которой она инстинктивно пытается убежать, согласно мнению экспертов.

Отсутствие воспитания

Многие владельцы потакают капризам своих любимцев, проявляя к ним нежность и заботу. Однако собака может не оценить такое отношение.

Если питомец поймет, что может манипулировать своим хозяином, он перестанет его слушаться. Поэтому важно заниматься дрессировкой и напоминать собаке, кто в семье является лидером.