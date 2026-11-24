Земноводные не используют межреберные мышцы для дыхания, а лягушки (как и другие бесхвостные земноводные) вообще не имеют ребер. Для закачки воздуха в легкие они применяют специальный подъязычный аппарат, который приводит в движение нижнюю стенку ротоглоточной полости.

Когда эта стенка опускается, ротоглоточная полость расширяется — и воздух всасывается в нее через ноздри. Затем ноздри закрываются клапанами, стенка поднимается — и воздух проталкивается в легкие. Именно эти движения нижней стенки мы и наблюдаем.