На Земле существует более 45 000 видов пауков, и если оценить их численность по количеству особей, то в среднем на один квадратный метр приходится до тысячи пауков. Это означает, что они должны поглощать огромное количество добычи. Однако оценить паучью прожорливость напрямую довольно сложно, так как многие пауки ведут ночной образ жизни и умеют хорошо скрываться. Поэтому для расчета их биомассы используются экологические математические модели. Если оценить вес всех пауков на планете, то он составит около 25 миллионов тонн. Но сколько же пищи они потребляют?

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале The Science of Nature, все пауки мира съедают в год от 400 до 800 миллионов тонн различных организмов, в основном насекомых и ногохвосток. Крупные тропические виды могут также охотиться на мелких позвоночных, таких как змеи, лягушки, ящерицы и рыбы. Для сравнения: люди потребляют около 400 миллионов тонн мяса и рыбы в год, а китообразные — от 280 до 500 миллионов тонн морской добычи.

Наибольшее количество насекомых пауки съедают в лесах и на лугах, а наименьшее — в пустынях и арктической зоне, что связано с низкой численностью пауков в этих регионах. Также на сельскохозяйственных территориях пауки потребляют меньше пищи из-за постоянного вмешательства человека. В целом, учитывая количество вредителей среди насекомых, становится очевидной важность пауков в контроле их численности.