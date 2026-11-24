В данном контексте «слышат» означает, что особь, услышавшая звук, реагирует на него, отвечая или как-то реагируя на вокальные сигналы. Голос самца, который в основном и издает звуки, служит брачным приглашением для самок и одновременно предостережением для соперников. Кроме того, кваканье самцов может привлекать других самцов, так как это сигнализирует о наличии воды и самок в округе.

Исследования, проведенные биологами из австралийского Университета Джеймса Кука, показали, что самцы жаб-аги могут слышать друг друга на расстоянии до 120 метров, в то время как самки способны улавливать звуки своих потенциальных партнеров на расстоянии до 70 метров. Эта разница в восприятии, вероятно, связана с тем, что самки более внимательно прислушиваются, чтобы оценить качество самца по его песне, его здоровье и размер.

Следует отметить, что ядовитые жабы-аги, завезенные в Австралию из Южной Америки, представляют собой серьезную угрозу для местной фауны. Экологи надеются, что, изучив поведение этих амфибий, они смогут найти способы контролировать их численность.





