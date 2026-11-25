В этой статье мы расскажем о самых интересных особенностях зрения кошек.

Во-первых, кошки способны видеть объекты на расстоянии до сотен метров.

Максимальное расстояние, на котором они могут различать предметы, составляет 800 метров.

Во-вторых, глядя в одну точку, кошки могут одновременно видеть множество объектов: их глаза охватывают примерно 200 метров в ширину.

Кроме того, благодаря специальной сосудистой оболочке внутри глаза, кошки отлично видят в условиях сумерек.

Хотя в полной темноте это зрение не помогает, кошкам на помощь приходят усы. Осязание играет важную роль для них, позволяя избегать столкновений с мебелью в темной комнате.