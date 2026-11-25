Кошки обладают удивительным зрением, которое значительно превосходит человеческое.
В этой статье мы расскажем о самых интересных особенностях зрения кошек.
Во-первых, кошки способны видеть объекты на расстоянии до сотен метров.
Максимальное расстояние, на котором они могут различать предметы, составляет 800 метров.
Во-вторых, глядя в одну точку, кошки могут одновременно видеть множество объектов: их глаза охватывают примерно 200 метров в ширину.
Кроме того, благодаря специальной сосудистой оболочке внутри глаза, кошки отлично видят в условиях сумерек.
Хотя в полной темноте это зрение не помогает, кошкам на помощь приходят усы. Осязание играет важную роль для них, позволяя избегать столкновений с мебелью в темной комнате.
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