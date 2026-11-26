Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что дети в возрасте двенадцати лет, имеющие домашних животных, испытывают большую привязанность к ним, чем к своим братьям и сестрам.

Как сообщают авторы исследования в журнале Journal of Applied Developmental Psychology, дети предпочитают делиться своими секретами именно с питомцами, несмотря на то, что те не могут ответить. Наиболее близкие отношения у детей складываются с собаками, а девочки проявляют большую привязанность к животным, хотя в предыдущих исследованиях результаты были в пользу мальчиков.

Такое "животноориентированное" общение можно объяснить тем, что детям сложно взаимодействовать с людьми, даже со сверстниками: в 12 лет их социальные навыки еще не полностью развиты, чтобы адекватно реагировать на сложные эмоции других. Возможно, наличие животного в доме способствует нормальному социальному развитию ребенка, предоставляя ему возможность общаться.





