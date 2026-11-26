Тем не менее, термиты не так безобидны, как может показаться, и могут серьезно повредить муравьям-солдаты в бою. Можно было бы предположить, что муравьям не важно состояние раненых товарищей, однако это не так: исследователи из Вюрцбургского университета обнаружили, что после сражения крупные муравьи-солдаты подбирают более мелких, которые получили травмы, и возвращают их в муравейник.

Раненые муравьи выделяют специальные феромоны, призывающие на помощь, и, как сообщается в статье в журнале Science Advances, более 90% из тех, кого доставляют обратно в колонию, выживают и впоследствии участвуют в следующих рейдах.