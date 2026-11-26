Заразительное поведение наблюдается не только у людей, но и у животных. Ярким примером является зевота: не только мы, но и обезьяны, собаки, грызуны и птицы могут заражать друг друга этим поведением.

Смех также является интересным явлением: стоит кому-то расхохотаться в компании, как и другие начинают улыбаться. Однако найти смех у животных сложнее, так как нельзя утверждать, что они смеются так, как это делают люди. Тем не менее, у них есть звуковые сигналы, которые они издают во время игры, и эти звуки можно с некоторыми оговорками приравнять к смеху.

Недавние исследования, опубликованные в журнале Current Biology, показали, что если воспроизвести возгласы, которые издают новозеландские попугаи кеа во время игры, другим кеа, то они начинают играть — либо друг с другом, либо сами по себе. При этом они не пытаются присоединиться к тем, кто играет на записи. Это говорит о том, что возгласы радости у кеа не являются приглашением, а представляют собой нечто похожее на смех, который, как и у людей, может быть довольно заразительным.