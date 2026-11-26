Исследователи из Университета Витватерсранда и благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders) совместно с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе прикрепили датчики активности двум африканским слонихам и обнаружили, что за месяц наблюдений слонихи спали в среднем всего около двух часов в сутки.

Иногда животные проводили без сна до 46 часов, не испытывая от этого дискомфорта. Большая часть сна приходилась на период с двух до шести часов утра. Учитывая общее время сна, можно представить, как малыми порциями спят африканские слоны как ночью, так и особенно днем. Результаты исследования опубликованы на сайте PLOS ONE.

Ранее самыми короткоспящими животными считались лошади (2 часа 53 минуты) и ослы (3 часа 20 минут), но слоны, похоже, побили эти рекорды. Важно отметить, что в зоопарках слоны спят от трех до семи часов в сутки, однако с развитием технологий, позволяющих наблюдать за животными в естественной среде, появляется все больше данных о том, что в дикой природе млекопитающие спят меньше, чем в неволе.