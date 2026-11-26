Самки стрекоз стремятся спариваться лишь один раз в жизни. Одного самца достаточно для оплодотворения всех яиц, но самцы могут очищать половые пути самки от спермы предыдущего партнера, что небезопасно для самки.

После спаривания самка старается избегать внимания самцов и откладывает яйца в укромных местах, например, среди густых растений. Однако растительная маскировка не всегда помогает — самцы находят самок и отвлекают их от откладывания яиц своими домогательствами.

В таких случаях самки прибегают к хитрости: как сообщает Рассим Хелифа (Rassim Khelifa) из Цюрихского университета в журнале Ecology, стрекозы, потревоженные самцами, притворяются мертвыми, падая на землю. Они предпочитают падать в места с густой растительностью.

Самцы, ища самку для спаривания, ориентируются на цвет и движение; неподвижная, «как бы мертвая» самка их не интересует. При этом самки, притворяющиеся мертвыми, осознают, что происходит вокруг них — когда их пытаются поднять, они быстро улетают. Рассим Хелифа наблюдал за стрекозами вида коромысло голубое, и не все самки разыгрывали свою смерть. Некоторые пытались убежать от самцов в полете, но подавляющее большинство тех, кто падал замертво, успешно обманывало самцов. Тем, кто пытался убежать, обычно приходилось сталкиваться с повторным спариванием. Возможно, и у других видов стрекоз самки умеют «разыгрывать трагедию», чтобы избежать назойливых приставаний.





