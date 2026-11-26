Например, когда данио-рерио испытывали страх, они быстрее восстанавливались, если рядом находилась их стая. Интересно, что размер группы не имел значения: рыбам было все равно, сколько товарищей рядом, главное — их присутствие.

В статье, опубликованной в Scientific Reports, авторы отмечают, что для рыб важнее видеть своих друзей, чем ощущать их запах. В ответ на социальные сигналы у них активируются те же зоны мозга, что и у млекопитающих (хотя мозг рыб отличается от млекопитающих, некоторые фундаментальные черты все же схожи). Интеллект рыб часто недооценивается, но в последнее время появляется все больше исследований, указывающих на их способность к сложному социальному поведению, включая умение договариваться о совместной охоте с представителями других видов.

Эти факты свидетельствуют о том, что некоторые черты психики, которые мы считаем исключительно человеческими, могли возникнуть в животном мире задолго до появления человека.