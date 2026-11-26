Многие знают, что киты часто выпрыгивают из воды. Хотя своими глазами это видели немногие, прыжки китов — один из самых популярных образов в кино, фотографии и искусстве, так что каждый может представить себе многотонное существо, поднимающееся над поверхностью воды и с грохотом возвращающееся обратно.

Но зачем киты это делают? Играют ли они, или есть какая-то другая цель?

Исследователи из Квинслендского университета долго наблюдали за горбатыми китами у побережья Австралии и пришли к выводу, что акробатические упражнения китов служат способом коммуникации.

Киты — социальные животные, и им очень важно общаться друг с другом. Известно, что у них есть сложная система звуковых сигналов, которые они издают с помощью гортани и глотки, а у зубатых китов — с помощью особых «звуковых губ». Однако, если вокруг шумно, услышать такие звуки может быть сложно. Зато грохот от прыжка точно перекроет любой фоновый шум.

В статье в Marine Mammal Science говорится, что киты прыгали, когда другие киты находились на расстоянии не менее 3–4 км. Если же товарищи были ближе, кит бил по воде хвостом или хлопал ластами, приподнявшись из воды — это еще два простых, но эффективных способа привлечь внимание.