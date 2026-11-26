Исследователи из Сент-Эндрюсского университета, наблюдая за шимпанзе в Африке, обнаружили уникальный траурный ритуал: старая самка, когда-то заботившаяся о молодом самце, который умер, использовала соломинку, чтобы почистить ему зубы.

Шимпанзе часто чистят зубы, но делают это для себя. Однако никто не видел, чтобы они проводили такую процедуру с покойниками. Подробности этой церемонии описаны в статье в Scientific Reports.

Долгое время считалось, что только люди способны воспринимать чужую смерть. Но зоологи начали замечать, что некоторые животные ведут себя странно рядом с мертвыми сородичами: вороны проводят много времени у своих мертвецов, слоны и некоторые китообразные проявляют внимание к покойникам, а шимпанзе, похоже, оплакивают ушедших товарищей.

Тем не менее, ритуальная процедура с использованием орудий труда в отношении покойника до сих пор не наблюдалась у шимпанзе. Вопрос остается открытым: насколько распространены такие практики среди них и есть ли различия в траурных церемониях у разных групп шимпанзе.





