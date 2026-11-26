Собаки обладают острым нюхом, и их можно использовать для диагностики рака, что удивительно для многих.

Французские врачи из проекта Kdog провели эксперимент, в котором немецкие овчарки обучались определять запах рака молочной железы. Для этого собак учили не на образцах опухоли, а на бинтах, которые носили женщины-пациентки.

В ходе эксперимента использовались тридцать один фрагмент перевязочной ткани, которые принадлежали другим больным. Собакам предстояло найти фрагменты, пахнущие раком, от других людей.

Собаки нюхали образцы дважды: в первый раз они определили 90% образцов, а во второй раз — все 100%.

Это подтверждает, что у раковых опухолей есть специфический запах, который может проникать через кожу. Использование собак для диагностики может быть более доступным, чем биомедицинские тесты и специальное оборудование. Однако остается неясным, на каком этапе болезни собака может ее обнаружить, ведь если опухоли уже сформировались на средних и поздних стадиях, то, как правило, об этом уже известно, и помощь собак не требуется.





