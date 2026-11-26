В последнее время все чаще сообщается о том, что животные демонстрируют когнитивные способности, которые ранее считались исключительно человеческими.

В частности, это касается чисел: все позвоночные животные, участвовавшие в арифметических экспериментах, могли различать "больше" и "меньше". Например, макаки резуса выбирали корзину с тремя яблоками вместо двух, а саламандры предпочитали пробирку с тремя мухами, а не с двумя. Хотя арифметические способности варьируются у разных видов, до недавнего времени не удавалось найти животных, которые не могли бы сравнивать группы объектов по количеству.

Исключением стали рептилии, в частности, итальянская ящерица. В статье, опубликованной в Biology Letters, зоологи из Университета Падуи и Университета Феррары сообщают, что в их эксперименте ящерицы с равной вероятностью выбирали как меньшее, так и большее количество мушиных личинок, предложенных в качестве угощения. Рептилии обращали внимание на размеры личинок, предпочитая более крупных, но если размеры были одинаковыми, ящерицы не могли различить количество, независимо от того, нужно ли было выбрать между одной и четырьмя личинками, двумя и тремя, двумя и четырьмя, тремя и четырьмя.

Как обстоят дела с арифметическими способностями у других рептилий, пока неизвестно. Возможно, все они не способны ощущать количественные соотношения, что особенно странно, учитывая, что саламандры, относящиеся к амфибиям и находящиеся на эволюционной ступеньке ниже рептилий, демонстрируют понимание меньшего и большего количества.