Ранее считалось, что трубкозубы не пьют, а получают воду, переваривая термитов и муравьев, которые составляют основную часть их рациона.

Однако это заблуждение. В недавней статье, опубликованной в African Journal of Ecology, утверждается, что трубкозубы действительно пьют воду и приходят к рекам, лужам, образовавшимся после дождя, а также к речным запрудам и плотинам.

Авторы статьи отмечают, что ранее уже были сообщения о трубкозубах, которые пьют воду; в подтверждение этого есть четыре фотографии и одно видео. Миф о том, что трубкозубы не нуждаются в питье, возник из-за их скрытного образа жизни: они активны в ночное время, проводят много времени, роют глубокие и длинные норы в поисках муравьев и термитов, и стараются не попадаться на глаза.

Тем не менее, те, кто наблюдал за трубкозубами в зоопарках, могли видеть, как они пьют. Однако стоит помнить, что поведение животных в зоопарке может значительно отличаться от их поведения в естественной среде обитания, что и является предметом изучения биологов.