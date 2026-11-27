Рак-отшельник, известный как пальмовый вор, обладает впечатляющей силой. Это крупное существо может достигать одного метра в размахе ног и весить до четырёх килограммов, поднимая грузы до 30 кг.

Пальмовый вор получил своё название благодаря способности, которая, как считалось, позволяет ему раскалывать кокосовые орехи. Однако сейчас предполагается, что он либо находит уже расколотые орехи, либо поднимает их на дерево и сбрасывает с высоты около 10 метров, чтобы они раскололись.

Группа японских исследователей провела эксперимент, чтобы измерить силу пальмовых воров. Для этого они заставили несколько крабов сжимать стальной датчик, который оценивал механическое давление. Результаты показали, что сила сжатия варьировала от 29,4 до 1765,2 Н (Ньютон), в зависимости от размера краба.

Расчёты показали, что четырёхкилограммовый пальмовый вор способен развивать силу в 3300 Н, что превышает силу челюстей леопарда, нескольких видов медведей и других хищников. Это объясняет, почему пальмовые воры перестали носить с собой раковину моллюска, как это делают обычные раки-отшельники. С такими мощными клешнями они могут защитить себя от любых врагов.





