Ящерица шлемоносный василиск (Basiliscus basiliscus), обитающая в тропиках Америки, обладает удивительной способностью бегать по воде. Эта крупная рептилия может достигать длины до 80 см и прекрасно передвигается по деревьям, а также отлично плавает и ныряет.

Однако природа наделила василиска не только этими навыками. У него необычайно развитые задние лапы, которые позволяют ему быстро мчаться по поверхности воды, развивая скорость до 12 км/ч. Этот «трюк» ящерица использует как для спасения от врагов, так и для охоты на насекомых. Передние лапы она прижимает к телу, а хвост служит балансиром и рулем.

Секрет уникальных способностей василиска заключается в скорости, с которой он отталкивается от водной поверхности. Время отталкивания составляет тысячные доли секунды, и в этот короткий момент водяные ямки под лапами ведут себя как твердая поверхность. Василиск делает несколько десятков шагов в секунду, что позволяет ему эффективно передвигаться по воде.