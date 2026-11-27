Кубинские гладкогубые удавы часто охотятся в пещерах, где обитают местные летучие мыши. Свешиваясь с потолка перед входом в пещеру, удавы ловят летучих мышей прямо из воздуха.

Иногда в одну пещеру собирается несколько удавов, и тогда, как отмечает Владимир Динец в своей статье в журнале Animal Behavior and Cognition, змеи координируют свои действия, создавая забор из змей перед рукокрылыми. Удавы занимают такие позиции, что если летучая мышь увернется от одного из них, она с высокой вероятностью попадет к другому. Очевидно, что охота будет более успешной, если соберется больше охотников.

Хотя змеи обычно считаются одиночками, мы пока мало знаем об их охотничьих стратегиях. Возможно, в будущем выяснится, что среди них есть и другие виды, способные планировать совместную охоту.