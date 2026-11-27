Кошки, в отличие от собак, не всегда откликаются на свою кличку.

Тем не менее, все кошки реагируют на звук «кис-кис». Давайте разберемся, почему это происходит.

Почему кошки откликаются на «кис-кис»

Существует мнение, что все кошки реагируют на звук «с», но если вы попробуете позвать кошку «кис-кис» в другой стране, она может не отреагировать.

Дело в том, что в каждой стране кошек зовут по-разному, и они привыкают к этому с самого детства.

В нашей стране кошек обычно зовут «кис-кис», так же делают в Германии. В Швеции кошек зовут «кыс-кыс», а в Финляндии — «кису-кису».

Французские кошки откликаются на «мину-мину», английские и американские — на «кири-кири», польские и чешские — на «чи-чи-чи», японские — на «ойде-ойде», а индийские — просто на «мяу-мяу».