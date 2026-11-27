У некоторых видов муравьев яйца могут откладывать не только матка, но и рабочие особи.

Например, у желтых сумасшедших муравьев (Anoplolepis gracilipes) рабочие особи откладывают неоплодотворенные яйца, из которых появляются самцы. Это происходит на случай, если королева погибнет; такие самцы, спариваясь с рабочими-самками, помогают сохранить численность колонии. Однако рабочие желтого сумасшедшего муравья откладывают не только «самцовые» яйца. В недавней статье в Frontiers in Zoology упоминается, что они также откладывают так называемые трофические яйца, которые служат кормом для личинок, королевы и других членов колонии. Эти «яйца для еды» помогают колонии выжить в трудные времена, когда обычной пищи не хватает.

Желтый сумасшедший муравей является одним из самых известных и опасных инвазивных видов, от которого страдают экосистемы Австралии, Гавайев и Сейшельских островов. Чтобы понять, как с ним бороться, биологам необходима любая информация о его образе жизни.





