Рыбы не могут избавиться от наружных паразитов, и когда они начинают сильно беспокоить, им приходится обращаться к морским 'дерматологам' – рыбам-чистильщикам.

Рыбы-чистильщики удаляют наружных паразитов и отмершие ткани с тел своих клиентов. Эти чистильщики обычно собираются в определенных местах на коралловых рифах, известных как 'пункты чистки', и постоянные посетители этих 'дерматологических кабинетов' хорошо знают, куда плыть в случае необходимости.

Однако иногда чистильщики начинают вести себя не по-врачебному, и причиной этого является шум, создаваемый моторами лодок и катеров.

Зоологи из Эксетерского университета в своей статье в Scientific Reports сообщают, что губаны-чистильщики, услышав шум, перестают снимать паразитов с клиентов и начинают кусать защитную слизь с их тел. Удивительно, но клиенты позволяют им это делать. Исследователи наблюдали за рыбами в естественных условиях, используя моторные лодки для эксперимента, хотя, по их словам, на коралловых рифах не испытывают недостатка в разнообразных моторных плавательных средствах.

Слизь, покрывающая тело рыбы, защищает её от паразитов и бактерий. Таким образом, чистильщики, под воздействием шума, ведут себя как некомпетентные врачи, которые не только не лечат пациента, но и способствуют ухудшению его состояния. Поэтому, как утверждают исследователи, для обеспечения экологической безопасности желательно ограничить посещение рифов на моторных лодках и катерах.