Если ваша кошка регулярно приходит к вам, садится на колени или устраивается на груди и начинает "месить" вас лапками, это может быть связано с несколькими причинами.

Такое поведение любимого питомца может иметь несколько причин, отмечают эксперты.

Первая причина

Первая возможная причина - кошка попала в ваши руки совсем маленьким котёнком, рано лишившись мамы. Когда котята сосут молоко, они точно так же урчат и мнут лапками живот мамы-кошки, чтобы получить больше вкусной и полезной жидкости из ее сосков.

Это называется "молочным шагом", и если кошка периодически приходит к вам, буквально "присасывается" к руке, ноге или волосам и начинает мять тело лапами, не прогоняйте ее: она видит в вас своего родителя, существо, способное накормить, защитить и приласкать.

Вторая причина

Вторая причина, по которой кошки могут уминать подстилку или покрывало, заключается в том, что они создают себе комфортное и удобное местечко для отдыха. Мы же взбиваем подушки, поправляем простыни и встряхиваем одеяло в пододеяльнике, прежде чем забраться в кровать и уснуть? Вот и кошки таким же образом заботятся о собственном комфорте.

Третья причина

Причина номер три - приминая лапками траву, плед или вашу футболку, кошка помечает территорию и объекты, которые находятся на ее территории, указывая на то, что они принадлежат ей и никто больше не смеет на них посягнуть.

На подушечках кошачьих лап есть особые железы, которые выделяют секрет с характерным запахом, и активизируется выработка этого секрета, когда кошка "месит" лапами мягкую траву или одежду хозяина.

Четвертая причина

Кошка, топчась по креслу или новому покрывалу, тактильно оценивает его и, возможно, мысленно прикидывает, насколько обивка мебели или накидка на кровати мягкая и приятная для того, чтобы спать на ней. Это можно сравнить с тем, как мы ощупываем ткань постельного белья или штор, выбирая самый приятный материал.

Пятая причина

Если кошка раньше повышенным вниманием к вам не отличалась и ложилась на свою лежанку или кровать без предварительного приминания ее поверхности, а нынче усиленно делает вам массаж и мнет лапками все то, что доступно и имеет достаточную мягкость, это повод насторожиться и записать в список планов на ближайшие дни визит к ветеринару.

Кошки могут вести себя подобным образом в моменты, когда им тревожно или больно: они, совершая массажные движения, будто возвращаются в детство, где было безопасно, а ещё помогают вырабатываться эндорфинам - гормонам радости, которые также служат естественным обезболивающим.

Что делать хозяевам, чья кошка активно все уминает лапами и не прочь сделать массаж и человеку? Если других признаков плохого самочувствия кошки (вялость, потеря аппетита, сонливость, заторможенность) нет, то ровным счётом ничего с пушистой "массажисткой" делать не надо. Беспокоит то, что кошка при массаже чуть выпускает когти и оставляет на коже царапинки, а также портит ткань пледа или наволочки?

Достаточно регулярно подстригать ей коготки. Если бережете дорогие покрывала или ковры, можно обрызгать их спреем, запах которого отпугнёт кошку. А вообще, сам факт, что животное снисходит до вас и проявляет инициативу, мурча и топча ваши колени, должен радовать: это верный признак того, что кошка вас любит, доверяет вам и заявляет на вас свои права.