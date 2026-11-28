Собаки часто становятся свидетелями негативных событий и могут предчувствовать их. Многие владельцы домашних питомцев делятся подобными историями.

Некоторые собаки "предсказывают" болезни своих хозяев, а другие спасают их во время пожаров.

Способны ли собаки действительно предчувствовать беду?

Эксперты не пришли к единому мнению по этому вопросу, но факт остается фактом: собаки могут заранее ощущать некоторые негативные события.

Это связано с их высокой чувствительностью.

Собака может уловить запах гари задолго до того, как пожар приблизится к дому. Животное ощущает толчки еще до того, как произойдет землетрясение.

Собаки также способны определять болезни. Считается, что причина этих "экстрасенсорных" способностей заключается в том, что у человека меняется привычный запах из-за болезни. Люди не могут заметить этих изменений, а собака уже успела все выяснить.

Научному сообществу пока не известно, как животные могут чувствовать смерть своих владельцев на расстоянии. Возможно, расстояние не является для них преградой.