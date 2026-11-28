Температура замерзания соленой морской воды ниже 0 °C. У дна арктических и антарктических морей она может достигать постоянной температуры до −2,2 °C.

В этих условиях обитает разнообразная фауна морских беспозвоночных, в основном представленных различными фильтраторами, такими как губки и асцидии. Температура тела этих небольших существ совпадает с температурой воды, которую они постоянно пропускают через себя.

Кроме того, в толще арктических и антарктических морских льдов живут некоторые виды диатомовых водорослей, червей (нематод и турбеллярий) и протистов. Эти организмы обитают в пространствах между ледяными кристаллами, где вода остается в жидком состоянии.