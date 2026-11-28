Мы можем легко представить, как лягушка или ящерица съедают паука. Однако гораздо труднее представить обратное — на такое, как кажется, способны лишь известные птицееды.

Тем не менее, как сообщают авторы статьи в Journal of Arachnology, пообедать небольшой рептилией или амфибией могут не только птицееды, но и пауки-скакунчики. Речь идет о виде скакунчиков Phidippus regius. Эти пауки считаются настоящими гигантами в своем семействе — размер их тела может достигать 2,2 см. У них нет предпочтений в добыче, они едят все, что попадается на пути и с чем могут справиться.

Исследователи из Базельского университета и Университета Флориды зафиксировали шесть хорошо задокументированных случаев, когда скакунчики нападали и убивали лягушек и ящериц. Их жертвами становились кубинская квакша и два вида анолисов — коричневый анолис и североамериканский красногорлый анолис.

Пауки нападали на молодых и еще не очень больших особей; тем не менее, жертвы скакунчиков были больше их самих в 1,5–2,5 раза. Известно, что у скакунчиков, в отличие от большинства пауков, отличное зрение, что неудивительно, если учесть, что добычу они ловят не в сети, а напрыгивая на нее из засады. Зрение помогает паукам оценить свои шансы в борьбе с небольшой ящерицей или квакшей; хотя говорить о борьбе тут вряд ли уместно — стремительно укусив добычу, паук просто ждет, пока яд сделает свое дело.





