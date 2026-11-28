У рукокрылых существ аэродинамика более эффективна, чем у птиц. Это достигается благодаря гибкости их крыльев, которые имеют множество сочленений. Крылья летучих мышей и крыланов во время полета сильно изгибаются и плотно прижимаются к телу, что обеспечивает большую подъемную силу при меньших энергетических затратах. Для разворота в противоположную сторону им требуется всего лишь половина размаха крыла.

Новогвинейский крылан, в свою очередь, может зависать в воздухе и способен летать задом наперед, что делает его одним из самых маневренных летающих млекопитающих. Это, вероятно, связано с тем, что, несмотря на свои большие размеры, он использует пещеры в качестве убежища.