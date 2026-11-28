Многие кошки любят сидеть на коленях у своих хозяев и делают это при каждом удобном случае.

Существует множество причин, по которым кошки запрыгивают на колени к своим хозяевам. Во-первых, это происходит, когда кошка хочет внимания и ласки.

Во-вторых, сидение на коленях дает кошке чувство безопасности. Дыхание и сердцебиение хозяина успокаивают её и помогают расслабиться.

Запах хозяина также оказывает успокаивающее действие на кошку, поэтому они часто лежат на его одежде и кровати.

Кроме того, запрыгивание на колени является проявлением доверия к хозяину. Кошка будет сидеть на коленях только у тех, кому она доверяет.

Не стоит забывать и о прагматичной причине: кошки могут запрыгивать на колени, чтобы просто согреться.