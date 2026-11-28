Если у вас есть собака, вы, вероятно, замечали, как она иногда наклоняет голову и внимательно смотрит вам в глаза.
Исследования показывают, что собаки наклоняют голову, когда пытаются понять, что думает и чувствует их хозяин.
При наклоне головы у собаки часто приподнимается одно или оба уха.
Это помогает ей лучше оценить интонацию голоса хозяина.
Пристальный взгляд указывает на то, что собака изучает мимику и движения своего хозяина.
Кроме того, собаки наклоняют голову, когда хотят заслужить одобрение и получить лакомство.
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