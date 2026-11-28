Если у вас есть собака, вы, вероятно, замечали, как она иногда наклоняет голову и внимательно смотрит вам в глаза.

Исследования показывают, что собаки наклоняют голову, когда пытаются понять, что думает и чувствует их хозяин.

При наклоне головы у собаки часто приподнимается одно или оба уха.

Это помогает ей лучше оценить интонацию голоса хозяина.

Пристальный взгляд указывает на то, что собака изучает мимику и движения своего хозяина.

Кроме того, собаки наклоняют голову, когда хотят заслужить одобрение и получить лакомство.