Эксперты считают, что дикие кошки помогут улучшить и разнообразить экосистему.
В лесах Англии может произойти повторное появление европейских диких кошек. Эти животные были полностью истреблены человеком на значительной части Британских островов еще в 16 веке, как сообщает The Guardian.
По словам ученых, дикий или лесной кот стал самым редким млекопитающим в Великобритании. В настоящее время лишь несколько десятков особей этого вида обитают в удаленных районах Шотландии.
Международный союз охраны природы (МСОП) считает эту небольшую популяцию нежизнеспособной: 30 диких животных демонстрируют высокую степень гибридизации с домашними кошками.
Проектом по реинтродукции лесных кошек занимаются британские фонды дикой природы. Зоологи полагают, что наиболее подходящими местами для выпуска хищников могут стать леса в графствах Девон и Корнуолл на юго-западе Англии.
По словам представителя Фонда дикой природы Девона Питера Берджесса, дикие кошки принесут значительную экологическую пользу как важные хищники, которых когда-то удалили из их естественной ниши.
Для реинтродукции будут отобраны генетически сильные особи из зоопарков и от частных заводчиков. Это позволит новой популяции дать здоровое потомство, которое сможет прижиться в дикой природе.
Европейский лесной кот похож на обычных домашних кошек, но отличается от них немного большими размерами. Несмотря на внешнее сходство, у этих родственных видов разные предки, так как привычные нам домашние кошки произошли от диких предшественников из Африки.
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