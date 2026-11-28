В лесах Англии может произойти повторное появление европейских диких кошек. Эти животные были полностью истреблены человеком на значительной части Британских островов еще в 16 веке, как сообщает The Guardian.

По словам ученых, дикий или лесной кот стал самым редким млекопитающим в Великобритании. В настоящее время лишь несколько десятков особей этого вида обитают в удаленных районах Шотландии.

Международный союз охраны природы (МСОП) считает эту небольшую популяцию нежизнеспособной: 30 диких животных демонстрируют высокую степень гибридизации с домашними кошками.

Проектом по реинтродукции лесных кошек занимаются британские фонды дикой природы. Зоологи полагают, что наиболее подходящими местами для выпуска хищников могут стать леса в графствах Девон и Корнуолл на юго-западе Англии.

По словам представителя Фонда дикой природы Девона Питера Берджесса, дикие кошки принесут значительную экологическую пользу как важные хищники, которых когда-то удалили из их естественной ниши.

Для реинтродукции будут отобраны генетически сильные особи из зоопарков и от частных заводчиков. Это позволит новой популяции дать здоровое потомство, которое сможет прижиться в дикой природе.