Хвост у кошки кажется важной частью тела. Однако существуют породы, у которых хвоста нет, и это не мешает животным нормально жить. Поэтому возникает вопрос: зачем коту хвост? Чтобы ответить на него, нужно понять, что представляет собой эта часть тела.

Хвост — это продолжение позвоночника, в нем уже нет спинного мозга, но много нервных окончаний, поэтому кошкам не нравится, когда их хватают за хвост.

Количество позвонков варьируется от 19 (например, у мэнской кошки) до 28 (у большинства пород), объяснила читателям преподаватель биологии в онлайн-школе «Эллипс» Наталья Брик. Итак, зачем же коту хвост?

Для баланса

Кошачий хвост важен как балансир в ситуациях, когда животным нужно перемещаться по сложному рельефу, например, по ветке или забору.

Кроме того, без хвоста была бы невозможна способность кошек всегда приземляться на лапы. С помощью хвоста животные принимают нужное положение в воздухе.

Для демонстрации намерений

Хвост также является показателем настроения. Опущенный вниз хвост с чуть приподнятым кончиком говорит о спокойствии, поднятый трубой — о гордой уверенности и радости.

Если хвост выгнут крючком и резко дергается из стороны в сторону, это означает, что кот раздражен и не настроен на общение. А распушенный хвост в сочетании с поднявшейся шерстью — это поза защиты или атаки.

Чтобы греться

В холодную погоду коты часто используют хвост как дополнительную теплоизоляцию: они могут наступать на него лапами или укрывать им морду.