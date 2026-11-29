Главные враги бабочек – это птицы. Если птица поймает бабочку медведицу подорожниковую, она сразу же выпустит её и начнёт чистить клюв, как будто в него попало что-то неприятное.

Действительно, у медведиц на спине находятся железы, которые выделяют токсин, именно из-за этого птицы выплевывают бабочек.

Кроме того, известно, что муравьи также стараются держаться подальше от медведиц, и причина в особой жидкости, которую бабочка выделяет из анального отверстия.

Исследователи из Университета Йювяскюля сообщают, что медведицы используют различные отпугивающие вещества для разных врагов. Секрет, находящийся в железах на спинной стороне груди, отпугивает только птиц. Когда синицам давали корм с добавлением "верхнего" секрета, птицы быстро прекращали есть и в дальнейшем не притрагивались к такому корму; если же вместо "верхнего" секрета использовали "нижний", птицы продолжали есть, как ни в чем не бывало.

С другой стороны, муравьи, которые избегали жидкости из анального отверстия бабочек, не боялись секрета спинных желез. Это говорит о том, что подорожниковые медведицы запаслись различными токсинами для защиты от разных врагов – и действительно, было бы странно ожидать, что одно и то же вещество будет одинаково действовать на муравьев и птиц.